На территории известного крымского храма пострадал ребенок

На территории церкви Воскресения Христова в Форосе пострадал ребенок.

Как передает коррепсондент РИА «Новый День», девятилетняя девочка решила посмотреть в бинокль, установленный рядом с храмом, и одновременно коснулась прибора и металлической ограды. Разряд был такой силы, что ребенка пришлось госпитализировать.

В пресс-службе Симферопольской и Крымской епархии заявили, что не имеют отношение к инциденту, так как бинокль не является церковным имуществом .

«У нас нет информации, что эта проблема связана напрямую с церковным приходом. Соответственно комментировать данную историю не можем, – цитирует Крымское информационное агентство представителей пресс-службы. – Оборудование расположено рядом с храмом, но не имеет отношения к самому храму».

Сейчас жизни девочки ничего не угрожает, из больницы ее уже выписали.

Ялта, Лиана Макоба

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