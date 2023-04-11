В Крыму тополь вынес окна в многоэтажке и повредил газопровод

В Армянске старый тополь вынес окна в многоэтажке и повредил газопровод.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел во дворе дома №19 на улице Корявко. Жильцы неоднократно просили управляющую компанию убрать аварийные деревья. Но их обращения остались без ответа.
В итоге во время порывистого ветра один из старых тополей обломился, погнул газовую трубу, идущую по фасаду дома, а потом вынес окно в квартире на первом этаже.
«Таких опасных деревьев в этом дворе еще предостаточно, а коммунальщики их словно игнорируют», – пишут горожане в соцсетях.
Армянск, Лиана Макоба
© 2023, РИА «Новый День»
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