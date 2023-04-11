Крымчанин зарабатывал деньги, снабжая студентов шпионским набором

Молодой крымчанин зарабатывал деньги, сдавая в аренду шпионское оборудование.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре РК, история началась еще 2013 году. Тогда ее герою было всего 15 лет. Он купил через интернет радиомикрофон, встроенный в корпус шариковой ручки, и капсульный микронаушник. И начал сдавать этот набор за определенную плату студентам.

Схема исправно работала несколько лет, а потом молодого «бизнесмена» задержали.

Суд признал его виновным в незаконном сбыте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

И приговорил к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период.

Армянск, Лиана Макоба

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