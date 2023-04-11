Из Питера в Крым предлагают ездить на автобусе

Турпоток, сократившийся из-за запрета авиасообщения в южной части России, решили восстановить с помощью автобусов.

Как передает корреспонденто РИА «Новый День», в конце апреля планируется организовать автобусный маршрут в Крым из Санкт-Петербурга.

Ходить он будет раз в неделю, ехать придется довольно долго: автобус будет оправляться из Питера по субботам в 7 часов утра, а прибывать в Симферополь в 21 час в воскресенье. Таким образом, время в пути составит 38 часов.

Отметим, что на поезде из одного города в другой можно добраться за 36 часов.

Симферополь, Лиана Макоба

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