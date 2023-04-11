«Все деньги – нам» – Польша вызвалась стать «финансовым хабом» для «восстановления Украины»

Польша планирует стать финансовым хабом по сбору средств со всего мира на восстановление Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил замглавы Минфина Польши Артур Собонь в интервью RMF FM.

«Мы бы хотели, чтобы Польша играла такую роль как хаб, через который будет проходить финансирование восстановления Украины. Это то, о чем мы действительно заботимся, и мы хотим, чтобы Польша была как можно больше в центре такого типа проектов», – сказал он.

Отметим, что Варшава уже получила от ЕС 43 миллиона евро компенсаций за военную помощь Украине. В Польше рассчитывают еще на 240 миллионов и собираются увеличить производство боеприпасов для Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

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