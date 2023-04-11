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Вторник, 11 апреля 2023, 17:48 мск

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«Все деньги – нам» – Польша вызвалась стать «финансовым хабом» для «восстановления Украины»

Фото crsntdesign с сайта Pixabay

Польша планирует стать финансовым хабом по сбору средств со всего мира на восстановление Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил замглавы Минфина Польши Артур Собонь в интервью RMF FM.

«Мы бы хотели, чтобы Польша играла такую роль как хаб, через который будет проходить финансирование восстановления Украины. Это то, о чем мы действительно заботимся, и мы хотим, чтобы Польша была как можно больше в центре такого типа проектов», – сказал он.

Отметим, что Варшава уже получила от ЕС 43 миллиона евро компенсаций за военную помощь Украине. В Польше рассчитывают еще на 240 миллионов и собираются увеличить производство боеприпасов для Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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