«Живой силы для восполнения потерь – полно» – министр обороны Украины

Необходимости объявлять новую волну мобилизации на Украине пока нет, потому что еще не завершена предыдущая.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением в интервью агентству ELTA выступил министр обороны Украины Алексей Резников.

«С учетом сегодняшней ситуации, этот план мобилизации, принятый к исполнению еще в феврале прошлого года, определенно не завершен и тем более не превышен. Мы его еще до конца даже не выполнили. У нас нет необходимости объявлять новую мобилизацию», – уверяет он.

«Так что, Генштаб с компенсацией потерь, которые мы, к сожалению, несем, продолжает справляться – в спокойном, постепенном темпе, и нехватку живой силы мы, конечно, не испытываем», – добавил Резников.

Симферополь, Валентин Карамазов

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