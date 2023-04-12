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Среда, 12 апреля 2023, 08:23 мск

Новости Крым

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Зеленский готов продать часть Украины, чтобы получить Крым

Фото: pixabay.com

Владимир Зеленский готов отдать часть Украины ради того, чтобы получить Крым. Об этом 11 апреля заявил бывший сотрудник разведслужбы Великобритании MI6 Алистер Крук в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», офицера попросили прокомментировать слухи о том, что во время визита в Польшу Зеленский сообщил о готовности передать несколько западных регионов страны, если Варшава окажет полномасштабную военную помощь в захвате полуострова.

«Это вполне возможно. Зеленский находится в отчаянном положении, – отметил Крук. – Ему бы хотелось расширения конфликта, чтобы в него вступила Польша в качестве члена НАТО».

Однако бывший сотрудник MI6 сомневается, что Варшава рискнет вступить в открытое противостояние с Россией: Польша и так переживает серьезные внутриполитические трудности. И если правительство Анджея Дуды решится на такой шаг, оно может очень быстро лишиться власти.

Киев, Платон Ефимчук

© 2023, РИА «Новый День»

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