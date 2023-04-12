Зеленский готов продать часть Украины, чтобы получить Крым

Владимир Зеленский готов отдать часть Украины ради того, чтобы получить Крым. Об этом 11 апреля заявил бывший сотрудник разведслужбы Великобритании MI6 Алистер Крук в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», офицера попросили прокомментировать слухи о том, что во время визита в Польшу Зеленский сообщил о готовности передать несколько западных регионов страны, если Варшава окажет полномасштабную военную помощь в захвате полуострова.

«Это вполне возможно. Зеленский находится в отчаянном положении, – отметил Крук. – Ему бы хотелось расширения конфликта, чтобы в него вступила Польша в качестве члена НАТО».

Однако бывший сотрудник MI6 сомневается, что Варшава рискнет вступить в открытое противостояние с Россией: Польша и так переживает серьезные внутриполитические трудности. И если правительство Анджея Дуды решится на такой шаг, оно может очень быстро лишиться власти.

Киев, Платон Ефимчук

© 2023, РИА «Новый День»