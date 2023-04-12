В Севастополе автобус снес с дороги легковушки

В Севастополе пассажирский автобус снес с дороги две легковушки. ДТП произошло на Бахчисарайской трассе.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», водитель автобуса «Симферополь – Севастополь» пренебрег правилом соблюдения дистанции и врезался в идущие впереди «Мерседес» и «Киа».
Пассажиры автобуса и люди, находившиеся в легковых автомобилях не пострадали, а вот водитель автобуса госпитализирован с различными травмами.
По данным ГИБДД, признаков опьянения у него не зафиксировано.
Севастополь, Олег Яковенко
© 2023, РИА «Новый День»
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