В Севастополе автобус снес с дороги легковушки

В Севастополе пассажирский автобус снес с дороги две легковушки. ДТП произошло на Бахчисарайской трассе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», водитель автобуса «Симферополь – Севастополь» пренебрег правилом соблюдения дистанции и врезался в идущие впереди «Мерседес» и «Киа».

Пассажиры автобуса и люди, находившиеся в легковых автомобилях не пострадали, а вот водитель автобуса госпитализирован с различными травмами.

По данным ГИБДД, признаков опьянения у него не зафиксировано.

Севастополь, Олег Яковенко

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