Поторопился: Аксенов вызвал раздражение Развожаева сообщением об отмене майских торжеств

В Крыму отменили массовые торжества на все майские праздники.

«Органы власти Республики Крым и города-героя Севастополя приняли совместное решение не проводить праздничные демонстрации на 1 мая, шествия «Бессмертного полка» и военный парад на 9 мая. Это решение обусловлено соображениями безопасности», – заявил глава РК Сергей Аксенов.

Однако оказалось, что Аксенов поторопился сделать заявление от имени севастопольских властей.

«Накануне мы провели совместный с Республикой Крым оперштаб со всеми силовыми ведомствами и Черноморским флотом.

Обсуждали праздничные мероприятия к Дню Победы. Решение об отмене военного Парада на 9 мая в Севастополе – в данный момент не принято, – уточнил губернатор Михаил Развожаев. – Сейчас идут консультации с Минобороны, решение о проведении парада в Севастополе – прерогатива военного ведомства».

Этот спич вынудил Аксенов подкорректировать собственное заявление:

«Решение об отмене праздничной демонстрации 1 мая, шествия «Бессмертного полка» и военного парада 9 мая касается только Республики Крым», – поправился глава РК.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»