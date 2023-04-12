19 эпизодов: в Крыму будут судить любителя детского порно и секса с несовершеннолетними

Житель Ялты предстанет перед судом за совершение серии преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК им Севастополю,

56-летний житель поселка Симеиз обвиняется в совершении 19 эпизодов преступлений, среди которых развратные действия, насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста, незаконное распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних и с их изображениями посредством сети «Интернет».

Мужчина в социальной сети создал страницу, с помощью которой стал виртуально знакомиться с несовершеннолетними. С 2017 по 2022 годы он вел со школьницами и школьниками переписки на непристойные темы, рассылал фотографии интимного содержания, требуя от несовершеннолетних того же.

Сейчас мужчина находится под стражей.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру для подписания обвинительного заключения и направления дела в суд.

Ялта, Олег Яковенко

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