«Укореняемся» – почти 40% украинских беженцев заявили, что не вернутся из Польши

38% украинцев, выехавших в Польшу из-за боевых действий, не планируют возвращаться на Украину.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствует опрос международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Вернуться обратно планируют 55% опрошенных, а 7% хотят переехать из Польши в другую страну.

Между тем, в сентябре 2022 года, по данным этого же агенства, только 17% украинцев отказались возвращаться на родину.

Симферополь, Валентин Карамазов

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