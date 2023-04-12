«Мы всё дали, а дальше – сами» – Пентагон умыл руки перед украинским контрнаступлением

США предоставили Украине всё самое необходимое «для большого и успешного контрнаступления». Время, тактику и интенсивность боёв в наступлении будет выбирать сам украинский президент Владимир Зеленский.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

«Руководство Украины остается сосредоточенным на решении задач, которые стоят перед ними сейчас. Я полностью уверен в том, что они сделают все от них возможное, будут продолжать бороться с противником. У них есть план определенный, конечно, но только президент Зеленский и его руководство страны знают о подробностях этих планов», – сказал глава Пентагона.

«Мы обучили, подготовили огромное количество личного состава и предоставили большое количество платформ. Я думаю, что они в нормальном состоянии, готовы в достаточной степени к продолжению действий. Мы же со своей стороны будем продолжать оказывать помощь, в частности – военную, для того, чтобы их обороноспособность оставалась на высоком уровне для проведения этих операций. Конечно, мы будем поддерживать связь и обмен информацией с нашими союзниками и партнерами», – пообещал Остин.

Симферополь, Валентин Карамазов

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