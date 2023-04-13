Тоска зеленая: крымчане назвали самые скучные профессии

В Крыму охранники и продавцы страдают от скуки на рабочем месте. Таковы результаты опроса населения, проведенного сервисом поиска работы Superjob.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», многие крымчане в числе скучных назвали специальность бухгалтера, но сами представители этой профессии с таким мнением не согласны и заявляют, что на работе скучать им некогда.

Самая нескучная работа, по мнению крымчан, у учителей, воспитателей и врачей.

Любопытно, что мужчины впадают в скуку на работе чаще, чем женщины, а молодые – чаще чем люди среднего возраста. Так, о том что на работе не до скуки говорят всего 21% респондентов в возрасте до 24 лет и 52% тех, кому за 45.

Симферополь, Лиана Макоба

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