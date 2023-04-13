Новые территории РФ объявили о национализации имущества украинских олигархов

Власти Херсонской области намерены национализировать имущество украинских олигархов. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», процесс будет выстроен по аналогии с крымским. Завершить его планируется до 1 января 2028 года.

Перевести имущество украинских бизнесменов и политиков в госсобственность собираются также в Запорожской области, ЛНР и ДНР.

Мелитополь, Мирослава Мельник

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