Крым оказался в числе аутсайдеров по объему продаж жилья

Крым оказался в числе аутсайдеров

по объему продаж задекларированного застройщиками жилья.

По данным Единого ресурса застройщиков, с 1 января 2022 года по 31 марта 2023 года в Единой информационной системе жилищного строительства опубликованы проектные декларации на 4,5 тыс многоквартирных домов, или на 943,5 тыс квартир.

Из них только в отношении 512 тыс квартир (54% от общего числа) в 2 тыс МКД начаты продажи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лидером по доле продаж среди регионов с высокой интенсивностью строительства жилья стала Москва: в первом квартале 2023 года в столице поступило в продажу 75% задекларированных лотов. Аутсайдером стала Челябинская область, где начаты продажи только 24% квартир.

Крым в этом списке находится на втором месте с конца: в продажу поступило 26% жилья в соответствии с проектными декларациями, опубликованными с 1 января 2022 года по 31 марта 2023 года.

В тройку аутсайдеров вошла Калининградская область – ее результат 29%.

Напомним, 11 апреля на совещании по экономическим вопросам президент России Владимир Путин отметил, что «на рынке недвижимости начинают возникать определенные дисбалансы: происходит так называемое затоваривание, что в дальнейшем может привести к сокращению стройки».

Симферополь, Лиана Макоба

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