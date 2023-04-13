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Четверг, 13 апреля 2023, 17:11 мск

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Румыния поиздержалась: украинским беженцам предлагают зарабатывать самим

Румыния вводит ограничения по выплатам для беженцев из Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил спикер правительства Румынии Дан Чербунару.

По словам чиновника, начиная с 1 мая 2023 года, устанавливается возможность предоставления ежемесячного единовременного пособия максимум на 4 месяца подряд для покрытия расходов на питание и проживание семьям беженцев и одиноким лицам. В случае обеспечения проживанием, установленным местными советами, фиксированные суммы на питание и проживание будут урегулированы подразделением, которое предоставляет жилье в зависимости от количества дней.

«Единоразовая выплата будет предоставлена только в том случае, если бенефициар предоставит доказательства трудоустройства или зачисления несовершеннолетних в образовательные учреждения», – говорится в сообщении.

На данный момент, по информации чиновника, в Румынии находятся около 110 тысяч граждан Украины, из них трудоустроены в стране ориентировочно 5 тысяч человек.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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