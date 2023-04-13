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Четверг, 13 апреля 2023, 17:12 мск

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Генштаб Украины боится осеннего прилёта стай модернизированных ракет РФ

Фото: Минобороны РФ

РФ возобновит массированные ракетные удары по Украине этой осенью, когда произведёт огромное количество крылатых ракет воздушного базирования.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким прогнозом выступил представитель Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга

«Следует отметить, что, по имеющимся данным, в июне этого года РФ планирует приступить к серийному производству стратегических крылатых ракет воздушного базирования типа Х-50, что позволит Кремлю осенью активизировать ракетные удары по территории нашей страны», – сказал он.

Ракета Х-50 меньше и манёвреннее известной Х-101, однако обладает большей пробивной мощью при сопоставимой дальности до 1600 километров.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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