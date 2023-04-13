Генштаб Украины боится осеннего прилёта стай модернизированных ракет РФ

РФ возобновит массированные ракетные удары по Украине этой осенью, когда произведёт огромное количество крылатых ракет воздушного базирования.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким прогнозом выступил представитель Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга

«Следует отметить, что, по имеющимся данным, в июне этого года РФ планирует приступить к серийному производству стратегических крылатых ракет воздушного базирования типа Х-50, что позволит Кремлю осенью активизировать ракетные удары по территории нашей страны», – сказал он.

Ракета Х-50 меньше и манёвреннее известной Х-101, однако обладает большей пробивной мощью при сопоставимой дальности до 1600 километров.

Симферополь, Валентин Карамазов

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