«Благодарность» Москве за воссоединение: ФРГ передаст Украине 23 советских истребителя ГДР

Польша запросила у Германии разрешения на передачу Украине истребителей МиГ-29 из запасов армии бывшей ГДР. Запрос удовлетворён.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают немецкие СМИ.

Tagesspiegel напоминает, что 23 самолета МиГ-29 Польша получила от Германии в 2002 году. Отмечается, что реакция германского правительства на запрос по самолетам была оперативной.

«ФРГ уже сегодня может дать добро Польше на передачу Украине самолетов МиГ-29», – пишет DPA.

Симферополь, Валентин Карамазов

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