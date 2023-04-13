«Благодарность» Москве за воссоединение: ФРГ передаст Украине 23 советских истребителя ГДР

Польша запросила у Германии разрешения на передачу Украине истребителей МиГ-29 из запасов армии бывшей ГДР. Запрос удовлетворён.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают немецкие СМИ.
Tagesspiegel напоминает, что 23 самолета МиГ-29 Польша получила от Германии в 2002 году. Отмечается, что реакция германского правительства на запрос по самолетам была оперативной.
«ФРГ уже сегодня может дать добро Польше на передачу Украине самолетов МиГ-29», – пишет DPA.
Симферополь, Валентин Карамазов
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