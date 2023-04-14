Жителя Алушты подозревают в попытке госизмены

Жителя Алушты, ранее судимого за экстремизм, обвиняют в попытке госизмены и участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Заседание по делу Альберта Круглова назначено на 18 апреля. Он обвиняется по ч. 1 ст. 30, ст. 275 («Приготовление к госизмене») и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»).

В 2018 году Круглова приговорили к лишению свободы на год и восемь месяцев, а также штрафу в размере 60 тысяч рублей. Он был признан виновным в хранении самодельных взрывных устройств и экстремистских высказываниях, передает ТАСС.

Мужчина изготовил две кустарные бомбы с поражающими элементами, замаскированные под термос и бутылку. Он также призывал в социальных сетях к расправе над отдельными лицами по признаку религиозной принадлежности.

Симферополь, Зоя Осколкова

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