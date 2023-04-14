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NewDayNews.ru

Пятница, 14 апреля 2023, 13:13 мск

Новости Крым

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В Крыму экстренно эвакуируют школы из-за угрозы минирования

В Крыму неизвестные сообщили о взрывных устройствах, которые якобы заложены в школах. Проводится массовая эвакуация. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков в своем телеграм-канале.

Сообщение о минировании поступило на номер экстренной линии 112 в пятницу утром.

«Отрабатываются алгоритмы безопасности. С практически стопроцентной вероятностью это очередная провокация украинских спецслужб», – написал Крючков.

Стоит отметить, что учреждения Крыма и Севастополя регулярно получают ложные сообщения о минировании зданий. По данным правоохранительных органов, чаще всего анонимные сообщения поступают с территории Украины. В особенности подобные случаи участились после начала специальной военной операции.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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