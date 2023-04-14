В Крыму собираются снести более 500 самостроев в водоохранной зоне моря

В Крыму начались массовые проверки законности размещения объектов капитального строительства в водоохранной зоне Черного моря. Об этом сообщил прокурор РК Олег Камшилов, уточнив, что уже выявлено .

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно статье 65 Водного кодекса РФ водоохранная зона моря составляет 500 метров от кромки воды. Однако в законодательстве РФ нет запрета на строительство в этих границах.

При Украине действовала рекомендация ничего не строить в 100-метровой прибрежной зоне. В 2016 году власти РК ввели запрет на регистрацию недвижимого имущества в 100 метрах от моря, чтобы не допустить легализации варварской застройки, и начали инвентаризацию объектов, построенных у уреза воды в украинский период.

3 года назад, в апреле 2019 года, глава РК Сергей Аксенов заявил: «Мы договорились, что на море у нас жилье строиться не будет в 500-метровой зоне. Сейчас будет нормативный акт. Гостиничные объекты – пожалуйста, зеленый свет».

Это заявление вызвало большой резонанс: юристы отмечали, что в водоохранной зоне Черного моря разрешена та деятельность, которая определена генеральными планами городов и поселков. Однако во многих муниципалитетах генеральные планы и правила землепользования и застройки не могут утвердить годами, открывая большие возможности для девелоперов и лоббирующих их интересы чиновников.

Например, в Ялте генплан приняли только в 2018 году (и уже готовят в него изменения), но и это не помешало возводить на Приморском пляже капитальные торговые павильоны под видом создания набережной и благоустройства пляжа.

Говоря о выявленных самостроях прокурор Камшилов не стал уточнять, где именно и что именно выявлено. Просто сообщил, что 530 исков о сносе самовольных построек уже направили в суды.

Симферополь, Лиана Макоба

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