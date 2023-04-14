В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении сторонников криминальной субкультуры «Арестантское уголовное единство» (признано эсктремистским и запрещено в России решением Верховного суда РФ от 17.08.2020).

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, фигурантом дела стал 29-летний житель Бахчисарайского района, который в конце 2020 года организовал ячейку последователей криминальной субкультуры, вместе с подельниками пугал местных жителей и вымогал у них деньги, оповещал участников ячейки о появлении на подконтрольной им территории сотрудников правоохранительных органов, собирал общак для поддержки заключенных, пропагандировал криминальные традиции, асоциальное поведение, престижность совершения преступлений, ненависть, агрессию и насилие в отношении стражей порядка и членов общества, не поддерживающих криминальную идеологию.

Трех членов ячейки задержали после того, как они похитили в селе Фронтовое Нахимовского района города Севастополя 23-летнего молодого человека. Поняв, что ценных вещей и денег у потерпевшего нет, они избили его бейсбольными битами и деревянными палками, затем погрузили в багажник автомобиля «Лада Приора» и возили по территории района, однако потерпевшему удалось самостоятельно сбежать.

В ходе следствия выяснилось, что эта же троица вымогала у 16-летнего юноши 11 тысяч рублей, которые он им в дальнейшем передал.

Всем троим предъявлено обвинение в похищении человека и вымогательстве группой лиц. Кроме того, организатору инкриминируется организация деятельности экстремистской организации, а его подельникам – участие в такой организации.

Симферополь, Олег Яковенко

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