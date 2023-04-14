Куличи по-артековски: повара лучшего детского центра страны приготовят специальное угощение к Пасхе

Отдыхающих в «Артеке» детей в ходе мастер-класса научат готовить традиционное пасхальное угощение.

МДЦ «Артек» встретил участников четвертой в этом году смены «Первые в космосе, лучшие в мире». Школьников ждет насыщенная программа, посвященная техническим и научным достижениям. Кроме того, на смену приходится один из важнейших православных праздников – Светлое Христово Воскресение, или Пасха. В этот день артековцы смогут не только попробовать традиционные пасхальные куличи, но и приготовить их самостоятельно.

В девять лагерей на территории «Артека» заселились свыше трех тысяч ребят из разных регионов страны. Они будут проживать в комфортных корпусах, ходить на занятия и питаться в столовых, больше похожих на детские рестораны. Кстати, поварам тоже есть чему научить школьников. К Пасхе артековцев ожидает особенное угощение и кулинарное занятие. Об этом рассказал главный технолог ЗАО «Комбинат дошкольного питания» Александр Жесткий.

«На Пасху наши повара выпекают куличи по специально разработанному для детского питания рецепту. Также по традиции к завтраку подают крашеные яйца. Красят их без применения химических пигментов, используется исключительно отвар луковой шелухи», – говорит эксперт.

Фото МДЦ «Артек», детский лагерь «Озерный»

Технолог рассказал, как готовят «артековский» кулич. Итак, для теста повара смешивают муку, свежее молоко, яйца, сливочное масло, дрожжи, сахар, соль, а также добавляют немного ванилина, придающего выпечке тонкий аромат. Получившееся тесто оставляют в тепле на 3-4 часа. За это время его пару раз обминают, а в самом конце добавляют промытый и просушенный изюм. Из готового теста формируют шарики, которыми заполняют формы. Артековцам подают индивидуальные куличи, поэтому здесь для выпекания используются небольшие бумажные стаканчики. Разложенное в них тесто отправляется на расстойку минут на 5-10 (чтобы оно отдохнуло и поднялось), а затем куличи выпекают при температуре 180°С.

Глазурь для куличей повара готовят сами из просеянной сахарной пудры, яичного белка и небольшого количества лимонной кислоты. Эти ингредиенты смешивают и взбивают до получения пышной массы, которой и покрывают куличи. Остается лишь добавить последний штрих – яркую посыпку – и подсушить глазурь: для этого куличи отправляют на 10-12 минут в жарочный шкаф.

Фото МДЦ «Артек», детский лагерь «Речной»

На Пасху артековцы смогут не только попробовать такие куличи, но и приготовить их. Традиционной выпечке будет посвящен один из мастер-классов, регулярно проводимых в столовых «Артека». В течение смены каждый ее участник может посетить один из подобных кулинарных уроков и под чутким руководством местных поваров приготовить одно из блюд артековского меню – или, как сейчас, в апреле, особое угощение.

Вареное яйцо и кулич – отличное дополнение к сытному и сбалансированному завтраку. Питаются ребята по пять раз в день: помимо трех основных приемов пищи им полагаются полдник и второй ужин. Повара предлагают посетителям столовых богатый выбор блюд, в том числе по рецептам разных народов мира. Кроме того, чтобы обеспечить юные организмы запасом питательных веществ, норма овощей и фруктов в рационе артековцев увеличена.

Гурзуф, Светлана Антонова

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