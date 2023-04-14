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Пятница, 14 апреля 2023, 16:33 мск

Новости Крым

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В Крыму озвучили задание на весенний призыв

В Крыму озвучили задание по набору в Вооруженные Силы на текущий призыв.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе весенней кампании в армию отправят 2,5 тысячи человек. По словам военного комиссара Крыма Евгения Машукова, на сегодняшний день призвано уже около 20%.

Крымчане будут служить на полуострове, а также в Западном, Южном и Центральном военных округах.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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