В Крыму озвучили задание на весенний призыв

В Крыму озвучили задание по набору в Вооруженные Силы на текущий призыв.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе весенней кампании в армию отправят 2,5 тысячи человек. По словам военного комиссара Крыма Евгения Машукова, на сегодняшний день призвано уже около 20%.

Крымчане будут служить на полуострове, а также в Западном, Южном и Центральном военных округах.

Симферополь, Лиана Макоба

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