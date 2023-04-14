Китайская Xiaomi выразила решительный протест Киеву

Xiaomi выразила категорический протест из-за решения украинского Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) внести китайскую компанию в перечень «спонсоров войны».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в специальном заявлении корпорации.

«Мы категорически против обвинений со стороны Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции, что мы «Международный спонсор войны». Мы не поддерживаем никакие военные действия. Мы полностью поддерживаем мир во всем мире», – подчеркнули в компании.

Напомним, ранее НАПК внесло Xiaomi в перечень «спонсоров войны» из-за работы в России.

«Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло китайскую корпорацию Xiaomi Corporation в перечень международных спонсоров войны из-за того, что компания не просто продолжила свою работу в России после полномасштабного вторжения, но до сих пор остается лидером по продажам смартфонов в государстве-террористе», – заявили в НАПК.

Там выразили недовольство, что с 2018 года и по сегодняшний день китайская компания «является лидером по продажам в России».

Симферополь, Валентин Карамазов

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