Варшава отмерила Украине «несколько лет войны»

Война на Украине может идти несколько лет.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По его словам, Западу остаётся только наблюдать за боевыми действиями и помогать оружием Киеву.

«Мы не высчитываем точную дату, а просто наблюдаем за происходящим на фронте, на поле боя. И в соответствии с этим мы пытаемся адаптироваться к ситуации, работать через нашу дипломатию с нашими партнерами в Западной Европе, чтобы поддержать Украину», – сказал он.

На вопрос, может ли война продолжаться несколько лет, он ответил утвердительно.

Симферополь, Валентин Карамазов

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