Киев ищет желающих страховать «военно-политические риски» на Украине

На Украине собираются создать систему страхования военно-политических рисков, чтобы хоть как-то заманить потенциальных инвесторов в конфликтующую страну.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный.

По его словам, «сейчас рассматриваются различные концепции», предусматривающие привлечение международных страховщиков и создание со временем Военного страхового пула на Украине.

«Время очень важно, без такого вида страхования невозможно обеспечить приход инвесторов в Украину», – сказал Пышный.

Симферополь, Валентин Карамазов

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