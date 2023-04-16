«Виновата во всём» – Меркель досталось от Минобороны Украины

Сегодняшнее положение дел на Украине сложилось из-за позиции канцлера Германии Ангелы Меркель в 2008 году, когда она заблокировала предоставление Киеву ПДЧ в НАТО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью испанскому изданию La Razon.

«Тогда существовала вполне реальная возможность того, что Украина и Грузия станут новыми членами Альянса. Американцы были за, как и большинство европейцев. Только канцлер Германии Ангела Меркель выступила против и убедила других», – утверждает он.

По словам Резникова, Запад ещё продолжает придерживаться условной доктрины Меркель «не провоцировать Россию», когда медлит в вопросах поставки современного оружия Украине.

Симферополь, Валентин Карамазов

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