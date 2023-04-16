В Киеве заявляют о смене тактики ракетных ударов РФ

Российские войска изменили тактику нанесения ракетных ударов по Украине. Теперь вместо накрытия всей территории «Незалежной» ВС РФ бьёт точечно по выбранным направлениям.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Украины Юрий Игнат.

«Все привыкли к осени-зиме слышать о массированных обстрелах всей Украины, когда враг фактически применил весь свой стратегический арсенал крылатых ракет и выпустил их по объектам нашей критической инфраструктуры. Сейчас это изменилось. С весны враг прежде всего атакует южные, восточные и северные области. Куда может достать тем оружием, там и атакует», – сказал он.

Игнат добавил, что россияне возобновили производство ракеты Х-50, а также продолжают производить ракеты для С-300 и С-400.

Симферополь, Валентин Карамазов

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