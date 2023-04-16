В Чехии протестующие поставили задачу смещения проукраинского правительства

В Праге прошли антиправительственные митинги, на которых люди потребовали отставки кабинета министров Петра Фиалы за поставки вооружений Украине.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает Czech Radio.

«Посредством ненасильственного гражданского протеста мы хотим сместить коалиционное правительство Петра Фиалы», – заявили организаторы демонстрации, на которую вышло более 100 тысяч человек.

«Когда несправедливость станет законом, сопротивление станет обязанностью», «Люди не должны бояться своего правительства, а правительство должно бояться своего народа», «Генеральная забастовка», «Дайте миру шанс», «Нет войне», «прочь из НАТО», – гласят транспоранты митингующих.

Симферополь, Валентин Карамазов

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