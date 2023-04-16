Канада собралась передать киевскому режиму конфискованный у РФ Ан-124 «Руслан»

Украина получит от Канады конфискованный российский большой транспортный самолёт Ан-124 «Руслан».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Новый пакет санкций против России от Канады. В частности, против компании «Волга-Днепр». Готовимся к конфискации самолета АН-124 и другим активам агрессора в Канаде и передаче их в пользу Украины», – написал он у себя в соцсети.

Симферополь, Валентин Карамазов

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