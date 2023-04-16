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Понедельник, 17 апреля 2023, 02:04 мск

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Финансовые власти США: За восстановление Украины заплатит Россия

Россия должна и будет платить за полное восстановление Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью CNN.

Вместе с тем она отметила юридические сложности в вопросе конфискации арестованных российских резервов.

«Это ответственность, которую, как мировое сообщество ожидает, Россия должна понести. Но есть юридические ограничения того, что мы можем делать с замороженными российскими активами», – сказала Йеллен.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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