В Крыму после зимней спячки проснулись ядовитые змеи и насекомые

В Крыму после зимней спячки проснулись опасные змеи и насекомые. Об этом сообщил доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета имени Вернадского Сергей Иванов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на полуострове обитает всего один вид ядовитых змей – степная гадюка. Встретить ее можно в предгорьях и степях. Узнают гадюку по треугольной голове, характерной яркой извилистой линии вдоль тела и раздутым щекам.

«Впрочем, присматриваться близко не нужно: при встрече лучше отступить, поскольку она может проявить агрессивность и броситься на человека, как собака, если ее потревожить», – сказал Иванов в эфире радио «Спутник в Крыму».

Правда, в Крыму не зафиксировано ни одного смертельного случая после нападения гадюки, но укус болезненный и может причинить немало неприятностей, поэтому лучше сразу обратиться к доктору. Ученый подчеркивает: самостоятельно высасывать яд из раны бесполезно, нужно вводить противоядие.

Еще один опасный «местный житель» – паук каракурт, именуемый в народе «черная вдова». Это черный паук размером с вишневую косточку, на брюшке которого можно увидеть черные точки. Живет в норах в земле. Численность этого вида в последние годы растет.

Укус каракурта тоже несмертелен, но несколько часов человеку может быть очень плохо.

Крымчанам и туристам не стоит забывать и о клещах, которые переносят несколько десятков инфекций. А последствия встречи с ними могут быть плачевными – от паралича до летального исхода. Полуостров является эндемичной зоной для этого кровососущего, и встретить его можно где угодно: в степях, лесах, горах и даже на городских газонах.

Специалисты рекомендуют всем, собирающимся насладиться крымской природой, одеваться соответствующим образом, а не бродить в местах обитания опасных животных в шортах и сандалиях на босу ногу.

Симферополь, Лиана Макоба

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