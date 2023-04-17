Поля Украины усеяны, а морги забиты неопознанными трупами боевиков ВСУ, которые сложно идентифицировать. В связи с предстоящими большими потерями в планируемом Киевом контрнаступлениии у всех пока живых военнослужащих возьмут генетический материал.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о начале забора биоматериала сообщила глава Минреинтеграции Украины Ирина Верещук.

Для забора, оцифровки и хранения ДНК-материалов украинских военных уже закуплено западное оборудование. По недавно принятому закону, предусмотрен обязательный сбор биологических образцов у военнослужащих, членов ТРО и правоохранителей. Эти данные будут храниться в личных делах.

«Бесспорно, во время войны это сверхважно. Генетический материал всех наших защитников должен храниться в единой базе генетических образцов. Именно благодаря наличию генетических образцов будет упрощен процесс идентификации. Надеюсь, что соответствующие органы ускорят процесс запуска этой процедуры», – сказала Верещук.

Отметим, что ДНК украинцев активно собирает Пентагон для разработки биооружия против генетически идентичных русских.

Симферополь, Валентин Карамазов

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