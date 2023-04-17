Варшава ждёт войны в Польше после поражения Украины – New York Times

НАТО по призыву Польши готовится к боевым действиям на своих границах в случае поражения Украины в войне.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом пишет The New York Times.

Утверждается, что НАТО превращается в «боевой союз, каким он был во время холодной войны, с первого дня стремясь защищать «каждый дюйм» своей территории».

Тем временем президент Польши Анджей Дуда заявил, что «РФ собирается напасть» на его страну, если Украина проиграет.

«Как сосед Украины, президент Республики Польша, я хочу сказать, что любой, кто призывает к прекращению помощи Украине, сегодня перед лицом продолжающейся российской агрессии фактически действует в интересах Москвы, действительно работает в интересах России. На самом деле он хочет, чтобы Россия победила Украину», – добавил Дуда.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»