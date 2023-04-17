Венгры Закарпатской области до определённого момента были лояльны центральной власти в Киеве, однако после начала жёсткой украинизации кардинально изменили свою позицию и готовятся к встрече венгерских войск, чтобы принять их как освободителей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог Андрей Золотарев.

«С 90-х годов была такая негласная у венгров культурная автономия в Береговском и Виноградовском районе Закарпатской области, ну а они демонстрировали политическую лояльность. В том же 2014 году глава в Береговском районе, очень авторитетный представитель венгерской общины, занимался сбором средств на батальон «Карпатская Русь», этот баланс соблюдался. Но, судя по всему, этот баланс оказался нарушен в последние годы законом об образовании, языке и ситуация утратила стабильность», – отметил он.

«При ситуации смуты, внутренней нестабильности в Украине – может встать такой вопрос. Орбан будет ставить такой вопрос о защите венгерского меньшинства. То есть – силовой защите. Такой вариант, если он 10 лет назад казался фантастическим, то сегодня на это надо смотреть реально и во всеоружии», – приводит слова Золотарёва «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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