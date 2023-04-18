Кино и Капсель: в уникальной крымской бухте продолжается масштабное строительство

В уникальной крымской бухте Капсель под Судаком продолжается масштабное строительство.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рамках арт-кластера «Таврида» решили создать студию кинопроизводства полного цикла.

Киноцентр расположится на территории площадью 6 га и будет включать в себя съемочные павильоны, студии постпроизводства, а также монтажные, просмотровые, гримерные и костюмерные, уточняет портал travelcrimea.

Рядом расположится вспомогательная инфраструктура: цех по производству декораций, склады, административные и технические помещения, парковки для легкового и спецтранспорта, площадку для натурных съемок и парк кинодекораций.

Напомним, до недавнего времени бухта отличалась нетронутой природой и привлекала любителей «дикого отдыха». Однако 8 лет назад здесь начали проводить фестиваль «Таврида. АРТ»: территорию огородили и часть застроили временными домиками и конструкциями. И теперь на этой собираются развернуть туристический кластер, который претендует на роль первого молодежного курорта страны.

Между тем, крымские ученые еще год назад обращались к властям с просьбой остановить строительство образовательного центра «Арт-Резиденция «Таврида» в восточной части бухты Капсель. Они считают, что застройка этой территории и резкое увеличение антропогенной нагрузки угрожают как самой бухте, так и мысу Меганом, являющимся уникальными территориями: здесь не только в большом количестве обитают краснокнижные виды и эндемики Крыма, но в близком к эталонному состоянию находится субаквальный комплекс средиземноморских субтропиков Крымского полуострова.

С 2007 года Меганом носит статус памятника природы. Правда, к этому времени на мысе уже располагались военные объекты и ветряная электростанция. Поэтому территория природоохранного объекта охватила лишь юго-западную часть полуострова с прилегающей акваторией моря. Одновременно по всему периметру была установлена его буферная зона, призванная нивелировать антропогенную нагрузку на памятник природы. Был определен особый природоохранный режим, запрет на строительство, заезд автотранспорта, разбивку палаток. Это и позволило сохранить меганомские ландшафты и прилегающую бухту.

Однако администрация Судака решила пересмотреть границы охранной территории и отдала буферную зону под застройку. Ученые настаивали на восстановление охраной зоны в границах 2007 года, но их обращение проигнорировали.

Судак, Лиана Макоба

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