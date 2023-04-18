МЧС предупредило о ливнях и грозах в Крыму

Управление МЧС по Республике Крым предупредило об ухудшении погоды на полуострове с 19 по 21 апреля. В эти дни Крым накроют сильные дожди с грозами.

По данным метеорологов, «в связи с выходом южного циклона 19, 20, 21 апреля в Крыму ожидаются дожди, местами сильные, грозы», говорится в сообщении.

В этих условиях высока вероятность возникновения ЧС, возможны подтопления территорий, предупредили спасатели.

В региональном управлении МЧС рекомендовали жителям и гостям полуострова не посещать горно-лесистую местность, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, а также ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек.

Симферополь, Наталья Петрова

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