На Украине решили восстанавливать энергосистему повышением тарифов для населения

Пострадавшая в результате обстрелов энергетическая инфраструктура Украины не может быть восстановлена без повышения тарифов для потребителей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко.

«Решение о повышении тарифов на свет для населения необходимо для возобновления энергетики после обстрелов», – сказал он и добавил, что осталось лишь обсудить уровень повышения цен для разных категорий населения.

«Вопрос еще обсуждается… Будем смотреть… Это может быть одним из решений для восстановления энергосистемы. Потому что здесь нет одного решения», – добавил Галущенко.

Симферополь, Валентин Карамазов

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