Начальник украинской разведки обещает успеть «зайти в Крым» до конца весны

Контрнаступление ВСУ «идёт по графику». Однако планы по его реализации в целом обнародоваться не могут.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
При этом он намекнул, что его обещание, будто уже весной этого года ВСУ зайдут в Крым, «обязательно будет выполнено».
«К сожалению, я не могу ответить на ваш вопрос: не потому, что не знаю, а потому, что это будет дикость, если я это сейчас сделаю, – раскрою замысел россиянам. Это удивительно будет. Но будет быстро», – уверяет журналистов Буданов.
Напомним, ранее в Киеве обещали «зайти в Крым» до конца декабря 2022 года.
Симферополь, Иван Капустин
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube