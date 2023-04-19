В Крыму ребенок получил тяжелую травму на детской площадке

В Евпатории 4-летний ребенок серьезно пострадал на детской площадке. Сообщение об этом появилось в соцсетях. Следователи начали проверку.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, инцидент произошел в минувшие выходные: на девочку упали элементы качелей, потребовалась госпитализация.

«Проверка проводится на предмет наличия в действиях круга лиц признаков преступления, предусмотренных статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», – уточнили в ведомстве. – Органами следствия будут тщательным образом проверены действия лиц, ответственных за установку и монтаж детского комплекса, должностных лиц, принимавших данную работу и тех, кто является ответственным за содержание и обслуживание объекта».

Евпатория, Лиана Макоба

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