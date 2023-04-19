Время пересечения Керченского пролива по Крымскому мосту обещают существенно сократить

Власти Крыма обещают во время туристического сезона существенно сократить время пересечения Керченского пролива по Крымскому мосту. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», протяженность моста составляет 19 километров, и преодолеть его без помех можно за 15 -20 минут.

Однако из-за прохождения КПП, пункта ДПС и проверки машин процесс затягивается, перед мостом со стороны материка образуются километровые пробки, в которых можно провести несколько часов.

Летом из-за резко возросшего потока туристов ситуация может усугубиться. Однако власти заявляют что нашли решение.

«Правительством Республики Крым совместно с федеральными органами была разработана схема, которая позволит сократить время досмотра и проезда до одного часа. По информации руководителя Федерального дорожного агентства, подведомственные Министерству транспорта РФ и Росавтодору организации планируют в ближайшее время оборудовать не менее 40 дополнительных пунктов досмотра на подъезде к мосту со стороны Крыма и Кубани. Благодаря этому пропускная способность может увеличиться до 8,5 тысяч автомобилей в сутки при средней интенсивности, а в пиковый период – до 15-17 тысяч», – сообщил Аксенов.

Глава Крыма добавил: для сотрудников будут проведены инструктажи и дополнительные тренировки по методам досмотра, регулированию движения, реагированию на вероятные ДТП и другие внештатные ситуации. Принятые меры позволят максимально сократить для водителей время прохождения зоны транспортной безопасности, утверждает Сергей Аксенов.

Симферополь, Лиана Макоба

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