На Западе Украины захватили церковь УПЦ, чтобы сорвать отпевание ВСУшника по каноническому обряду

В селе Гильча Ровенской области раскольники захватили церковь УПЦ.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает местная епархия.
Отмечается, что рейдеры из порошенковской ПЦУ срезали замки и устроили потасовку с прихожанами.
Как стало известно, в Гильче завтра должны состояться похороны погибшего солдата ВСУ, мать которого изъявила желание, чтобы отпевание совершили именно священники УПЦ.
«Депутат от «Европейской солидарности» (партии Петра Порошенко – прим. НД) Екатерина Борисовна и местная активистка Ольга Васильевна стали оказывать давление на семью воина, как всегда применяя всем известную нам риторику ненависти по отношению к канонической Украинской Православной Церкви. Когда не удалось убедить маму, чтобы защитника Украины похоронили в ПЦУ, эти две женщины взбунтовали часть людей и привели резать замки на Николаевской церкви», – говорится в сообщении Ровенской епархии УПЦ.
Напомним, ранее УПЦ объявила о разрыве вековых связей с РПЦ, однако это не уберегло её от преследований киевского режима.
Симферополь, Валентин Карамазов
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