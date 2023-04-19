«Добровольцы не идут, подлежащие мобилизации бегут» – украинский политолог

Украинская власть своими необдуманными действиями в отношении денежного довольствия ВСУ и ужесточением репрессий за провинности отбивает охоту у добровольцев идти на фронт, а подлежащих мобилизации заставляет скрываться.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог Руслан Бортко.

«Само государство сделало много для того, чтобы служба в армии и оборона своей страны стали непопулярными, давайте честно говорить об этом. Первая волна добровольцев, людей, которые пошли в военкоматы, пошли в территориальные обороны, прошла где-то за 3-4 месяца, а потом что сделало государство? Оно сначала срезало по 30 тысяч, и усилило ответственность военнослужащим, приняв законодательство, которым теперь криминализировано очень много проступков или действий военнослужащего, который находится на линии фронта. Масса случаев, когда люди не могут получить компенсации за ранения, увечья, гибель своих близких», – отметил эксперт.

«Это имеет последствия в том виде, что следующие наборы, следующие волны мобилизации в Украине станет проводить всё более и более сложно. А служба в армии, и на фоне больших потерь, будет становиться менее популярной. Государству просто необходимо развернуть свои приоритеты», – приводит слова Бортника «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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