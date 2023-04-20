США полностью прекратили полеты стратегических беспилотников в районе Крыма

США полностью прекратили полеты своих стратегических беспилотников Global Hawk над Черным морем после падения в воду дрона Reaper.

после того, как БПЛА Reaper упал в Черное море. Об этом пишет РИА Новости, проанализировав данные портала Flightradar24.

Как уже сообщал «Новый День», утром 14 марта над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова был обнаружен БПЛА MQ-9, летевший в направлении государственной границы Российской Федерации.

В какой-то момент БПЛА потерял высоту и упал в море. Российские военные обнаружили аппарат на дне моря в 60 километрах от Севастополя на глубине 850-900 метров.

После этого США изменили маршруты своих БПЛА, отодвинув их от самой южной точки Крыма в 1,5 раза: если раньше они летали в 80 -100 км от побережья, то после падения Reaper – в 150 км.

При этом резко сократилось число вылетов, и после 21 марта по этому маршруту американские дроны вообще не летают, хотя с начала спецоперации они совершали в районе Крыма в среднем восемь-десять разведывательных полетов в месяц.

«Согласно информации на Flightradar24, с 21 марта по 20 апреля дроны Global Hawk выполнили только три полета с авиабазы на Сицилии, но все они проходили в границах воздушного пространства Румынии на расстоянии от Крыма более чем 400 километров, то есть вне зоны действия радиолокационной станции беспилотника, которая способна получать радиолокационные изображения местности на максимальной дальности до 200 километров», – пишет РИА «Новости».

По данным источников издания, американское командование сочло дальнейшее продолжение полетов в этом районе нецелесообразным.

Симферополь, Олег Яковенко

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