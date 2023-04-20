В Ялте сократили объемы капремонта из-за долгов горожан

В Ялте сократили объемы капитального ремонта многоквартирных домов на текущий год. Причина – горожане не платят соответствующие взносы.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, общая сумма долга превысила 469 миллионов.

«При этом при обходах МКД регулярно слышу от жителей требования отремонтировать им кровлю, фундаменты, фасады. Те же требования предъявляются управляющим компаниям (хотя эта работа не в их компетенции)», – комментирует ситуацию глава города Янина Павленко.

И напоминает: «Взнос на капремонт обязателен. Уже есть прецеденты взыскания долга через суд. При этом если оплата за капремонт по дому выше 90% – можно перенести сроки проведения работ на более ранние».

Ялта, Лиана Макоба

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