В Крыму в 2 раза сократили число земельных участков, принадлежащих иностранцам

В Крыму за 3 года в 2 раза сократилось число земельных участков, принадлежащих иностранцам.

Напомним, в марте 2020 года президент РФ подписал указ, запрещающий иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным юрлицам владеть землей на праве собственности в приграничных зонах. К таким территориям относятся 19 из 25 муниципальных образований Республики Крым.

Как сообщили РИА «Новый День» в Госкомрегистре РК, на момент подписания указа в собственности нерезидентов РФ в Крыму находились 11,5 тысяч земельных участков. К середине 2022 года их количество сократилось до 6 тысяч 140, а по последним данным Единого государственного реестра недвижимости исходный список уменьшился до 5 тысяч 803 участков.

Наибольшее количество земли в собственности иностранцев находится в Сакском и Симферопольском районах, а также в Ялте, наименьшее – в Армянске, Саках и Керчи.

«Если имущество не было отчуждено собственником самостоятельно в установленный срок, то решением суда, которое выносится по заявлению органа местного самоуправления, оно подлежит принудительной продаже с передачей бывшему собственнику вырученной суммы, – пояснил первый заместитель председателя Госкомрегистра Алексей Костин. – Землю также могут передать в муниципальную собственность с возмещением экс-владельцу ее стоимости, определяемой судом. При этом затраты на отчуждение имущества вычитаются из полученной от суммы продажи. В итоге основной вопрос в том, сколько средств получит владелец, если продаст землю самостоятельно или по принуждению».

Симферополь, Лиана Макоба

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