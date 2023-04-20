Черное золото как лекарство: в Крым может появиться новое туристическое направление

В Крыму нашли новый потенциал для развития туризма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одним из новых объектов притяжения на полуострове, по мнению ученых, может стать нефтяное озеро, расположенное в районе поселка Горностаевка недалеко от трассы «Таврида».

Озеро, правда, небольшое – его диаметр всего 2 метра, но на его поверхности лежит слой нефти толщиной в 0,5 см. Вместе с водой нефть самотеком сливается в балку и поглощается почвой.

«В озере в четырех местах видны восходящие потоки газа, от которых вода как бы кипит. Такие нефтяные проявления наблюдаются там с давних пор. Для Крыма это уникальный объект, и при грамотном обустройстве он может стать новой туристической точкой», – заявил старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. Вернадского Геннадий Самохин.

По словам ученого, нефть и газ в Крыму добывали нефть и газ с древности: ее использовали и для освещения, и как лечебное средство против кожных болезней домашнего скота.

«Чем тяжелее нефть, тем она полезней для организма человека. Ее используют в лечебных целях при лечении артрита и включают в состав некоторых косметологических мазей. Например, центром лечебного туризма в Азербайджане, считается нафталановая нефть. Она отличается химическим составом, а потому обладает уникальным терапевтическим эффектом и применяется для лечения более 70 заболеваний», – говорит Самохин.

Ученые Крымского федерального университета планируют изучить образцы нефти из озера у Горностаевки на предмет вещественного состава и полезности продукта.

Симферополь, Лиана Макоба

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