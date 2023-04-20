Госдолг Украины приблизился к 80% ВВП

Госдолг Украины по итогам 2022 года вырос до 78,5% ВВП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает украинский Минфин.

В министерстве уточнили, что в 2022 году государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился на 13,4 миллиардов долларов.

Согласно ранее обнародованным данным, госдолг Украины в 2023 году достиг 111,4 миллиардов, в том числе прямой госдолг увеличился на 15 миллиардов.

Отметим, что украинские официальные данные крайне сомнительны, экперты оценивают украинский госдолг в более 100% ВВП.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»