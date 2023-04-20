В Николаевской области Украины практически восстановилась численность населения

Почти все жители Николаевской области, которые выехали после февраля 2022 года, вернулись домой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким на брифинге в рамках международного форума городов и регионов в Киеве.

«После 24 февраля 2022 года в городе оставались приблизительно 200 тысяч людей, а сейчас по данным мобильных операторов, больше, чем 400 тысяч, при довоенной численности города – 460 тысяч... В регионе – тоже почти все вернулись», – сказал глава области.

Симферополь, Валентин Карамазов

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